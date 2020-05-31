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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:49
https://ria.ru/20200531/1572240014.html
В Руанде рассказали о первом пациенте, умершем от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155257/65/1552576502_0:210:2048:1362_1036x0_80_0_0_17fe5006e2192efa14e484efd5edf7b5.jpg
РИА Новости

В Руанде рассказали о первом пациенте, умершем от коронавируса

09:44 31.05.2020 (обновлено: 09:49 31.05.2020)
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CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksРуанда
Руанда
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Руанда. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Руанды сообщило о первом в стране случае смерти от коронавируса нового типа.
Согласно сообщению, опубликованному ведомством в Twitter, скончавшийся - 65-летний водитель грузовика, который проживал в соседней стране и решил вернуться в Руанду, после того как заболел.
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По данным минздрава, всего в Руанде зафиксированы 359 случаев заражения коронавирусом, 250 человек выздоровели. В стране проведены в общей сложности 66 976 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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