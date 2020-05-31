В Руанде рассказали о первом пациенте, умершем от коронавируса

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Руанды сообщило о первом в стране случае смерти от коронавируса нового типа.
Согласно сообщению, опубликованному ведомством в Twitter, скончавшийся - 65-летний водитель грузовика, который проживал в соседней стране и решил вернуться в Руанду, после того как заболел.
По данным минздрава, всего в Руанде зафиксированы 359 случаев заражения коронавирусом, 250 человек выздоровели. В стране проведены в общей сложности 66 976 тестов на коронавирус.
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