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2020-05-31T09:40
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В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

09:40 31.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку Спартак в пригороде Донецка.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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