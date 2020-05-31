В Москве еще 1855 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еще 1855 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 80 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179" - сообщила вице-мэр.
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