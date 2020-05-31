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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:43
https://ria.ru/20200531/1572239855.html
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от COVID-19

09:38 31.05.2020 (обновлено: 09:43 31.05.2020)
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еще 1855 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 80 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179" - сообщила вице-мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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