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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:31
https://ria.ru/20200531/1572239624.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи

09:31 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки составило 82, общее количество случаев составило 2028, сообщает правительство региона.
"В воскресенье, 31 мая, официально подтверждено заражение 82 человек в регионе", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2028 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1413 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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