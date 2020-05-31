В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки составило 82, общее количество случаев составило 2028, сообщает правительство региона.
"В воскресенье, 31 мая, официально подтверждено заражение 82 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2028 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1413 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф