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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:27
https://ria.ru/20200531/1572239485.html
В Таиланде две недели не выявляют новых случаев COVID-19 внутри страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656413_0:197:2074:1364_1036x0_80_0_0_857edc1adb47eb80b4cdc293f39fd83c.jpg
РИА Новости

В Таиланде две недели не выявляют новых случаев COVID-19 внутри страны

09:27 31.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Таиланд уже две недели не регистрировал новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 внутри страны, все новые случаи заражения – ввозные из-за границы, сообщила на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения страны помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели – это люди, заразившиеся за границей", - сказала она.
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Смертей от инфекции за прошедшие сутки в стране тоже не зарегистрировано, добавила Йонтракун.
"Первая пациентка – профессиональный массажист 37 лет, она вернулась из ОАЭ. Еще два пациента – студенты в возрасте 18 и 19 лет, вернувшиеся из Турции. Четвертый пациент – студент, вернувшийся из Саудовской Аравии" - сказала Йонтракун.
"Четвертый пациент ехал в провинцию Наративат из аэропорта тем же автобусом, что и 11 пациентов, зарегистрированных вчера. Всего в автобусе было 39 человек, вернувшихся из Саудовской Аравии. Напомню, их везли одним автобусом в карантинный центр в провинции Наративат, их родной провинции", - добавила она.
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Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 31 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 081 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 963 человека.
Первое заражение коронавирусной инфекцией в Таиланде было выявлено в середине января у китайского туриста. Наибольшее количество заразившихся за сутки, 188 человек, было отмечено 22 марта. Всего, по данным Центра по борьбе с пандемией, до 26 марта, когда был введен режим ЧП и самоизоляция, внутри страны заразились около 2 тысяч человек, то есть треть от общего количества заболевших.
С конца марта – начала апреля количество ежедневно регистрируемых новых заражений в Таиланде неуклонно падало, однако в середине апреля в течение нескольких дней падение приостановилось за счет начала массовой кампании по вывозу тайцев из-за границы, в первую очередь из стран с наибольшим количеством заражений. К середине мая заражения внутри страны, практически, прекратились, в то время как вывозная кампания продолжилась, за счет чего все новые заражения, регистрируемые в Таиланде, стали ввозными.
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С начала мая Таиланд начал поэтапно ослаблять ограничения, действующие в связи с пандемией, разделив их на 4 этапа по 14 дней. С 1 июня начинается третий этап ослабления ограничений, однако масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательная дезинфекция рук при входе на объекты торговли и общепита, в госучреждения и офисные комплексы, остается в силе.
В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда продлили запрет на прибытие всех международных пассажирских авиарейсов, кроме вывозных и медицинских эвакуационных, действовавший с 4 апреля и уже несколько раз продленный, до 30 июня. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешения на работу в Таиланде, которым разрешено прибытие в страну в случаях крайней деловой необходимости, при подтверждении такой необходимости послом Таиланда в стране гражданства иностранца.
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Прибывающие по такой схеме иностранцы должны иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции, с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов, и медицинскую справку-разрешение на полет. По прибытии в Таиланд иностранцы должны проходить 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.
Единственной возможностью въехать в Таиланд для иностранцев этой категории остаются вывозные авиарейсы, доставляющие тайцев на родину из зарубежных стран, однако статистика МИД Таиланда по прибывающим этими рейсами пока не отмечала среди прибывших иностранных граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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