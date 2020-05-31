В Таиланде две недели не выявляют новых случаев COVID-19 внутри страны

БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Таиланд уже две недели не регистрировал новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 внутри страны, все новые случаи заражения – ввозные из-за границы, сообщила на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения страны помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели – это люди, заразившиеся за границей", - сказала она.
Смертей от инфекции за прошедшие сутки в стране тоже не зарегистрировано, добавила Йонтракун.
"Первая пациентка – профессиональный массажист 37 лет, она вернулась из ОАЭ. Еще два пациента – студенты в возрасте 18 и 19 лет, вернувшиеся из Турции. Четвертый пациент – студент, вернувшийся из Саудовской Аравии" - сказала Йонтракун.
"Четвертый пациент ехал в провинцию Наративат из аэропорта тем же автобусом, что и 11 пациентов, зарегистрированных вчера. Всего в автобусе было 39 человек, вернувшихся из Саудовской Аравии. Напомню, их везли одним автобусом в карантинный центр в провинции Наративат, их родной провинции", - добавила она.
Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 31 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 081 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 963 человека.
Первое заражение коронавирусной инфекцией в Таиланде было выявлено в середине января у китайского туриста. Наибольшее количество заразившихся за сутки, 188 человек, было отмечено 22 марта. Всего, по данным Центра по борьбе с пандемией, до 26 марта, когда был введен режим ЧП и самоизоляция, внутри страны заразились около 2 тысяч человек, то есть треть от общего количества заболевших.
С конца марта – начала апреля количество ежедневно регистрируемых новых заражений в Таиланде неуклонно падало, однако в середине апреля в течение нескольких дней падение приостановилось за счет начала массовой кампании по вывозу тайцев из-за границы, в первую очередь из стран с наибольшим количеством заражений. К середине мая заражения внутри страны, практически, прекратились, в то время как вывозная кампания продолжилась, за счет чего все новые заражения, регистрируемые в Таиланде, стали ввозными.
С начала мая Таиланд начал поэтапно ослаблять ограничения, действующие в связи с пандемией, разделив их на 4 этапа по 14 дней. С 1 июня начинается третий этап ослабления ограничений, однако масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательная дезинфекция рук при входе на объекты торговли и общепита, в госучреждения и офисные комплексы, остается в силе.
В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда продлили запрет на прибытие всех международных пассажирских авиарейсов, кроме вывозных и медицинских эвакуационных, действовавший с 4 апреля и уже несколько раз продленный, до 30 июня. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешения на работу в Таиланде, которым разрешено прибытие в страну в случаях крайней деловой необходимости, при подтверждении такой необходимости послом Таиланда в стране гражданства иностранца.
Прибывающие по такой схеме иностранцы должны иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции, с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов, и медицинскую справку-разрешение на полет. По прибытии в Таиланд иностранцы должны проходить 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.
Единственной возможностью въехать в Таиланд для иностранцев этой категории остаются вывозные авиарейсы, доставляющие тайцев на родину из зарубежных стран, однако статистика МИД Таиланда по прибывающим этими рейсами пока не отмечала среди прибывших иностранных граждан.
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