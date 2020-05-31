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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:20
https://ria.ru/20200531/1572239258.html
В Москве 217 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_0:79:960:619_1036x0_80_0_0_7e09274d312e02ac39d83acd612abe77.jpg
РИА Новости

В Москве 217 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2

09:20 31.05.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 503 человека, из них у 217 подтвержден коронавирус, сообщила в воскресенье главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 503 человека (в том числе 15 в реанимации), из них: 286 человек с подозрением на COVID/217 случаев подтверждено лабораторно, из них 15/9 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала она в Facebook.
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Краснова отметила, что за сутки в больницу поступили 29 человек, из них 9 с коронавирусом. Выписались 11 человек, четверо из них вылечились от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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