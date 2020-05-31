В Москве 217 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 503 человека, из них у 217 подтвержден коронавирус, сообщила в воскресенье главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 503 человека (в том числе 15 в реанимации), из них: 286 человек с подозрением на COVID/217 случаев подтверждено лабораторно, из них 15/9 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала она в Facebook.
Краснова отметила, что за сутки в больницу поступили 29 человек, из них 9 с коронавирусом. Выписались 11 человек, четверо из них вылечились от COVID-19.
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