Спецрейс для граждан Украины вылетел из Нью-Йорка в Киев

Ранее власти Украины решили возобновить эвакуационные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
"Десятый специальный коммерческий самолет МАУ ("Международных авиалиний Украины" – ред.) вылетел из Нью-Йорка в Киев. В Украину возвращаются 264 пассажира", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф