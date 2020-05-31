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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:08
https://ria.ru/20200531/1572239116.html
Спецрейс для граждан Украины вылетел из Нью-Йорка в Киев
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Спецрейс для граждан Украины вылетел из Нью-Йорка в Киев

09:08 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Специальный рейс для эвакуации граждан Украины возвращается из Нью-Йорка в Киев с 264 пассажирами на борту, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
Ранее власти Украины решили возобновить эвакуационные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
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"Десятый специальный коммерческий самолет МАУ ("Международных авиалиний Украины" – ред.) вылетел из Нью-Йорка в Киев. В Украину возвращаются 264 пассажира", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНью-Йорк (город)СШАКиевУкраинаВ мире
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