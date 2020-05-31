На Украине заявили об успешном испытании ракет "Нептун"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские ракеты Украинские ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно поразили цели, сообщает "АрміяInform" со ссылкой на главу конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна " Укроборонпром ", Олег Коростелев.

Испытания проходили на полигоне Алибей в Одесской области . Цели находились в Черном море : одна на расстоянии 110 километров от места пуска, вторая — 85 километров. По словам Коростелева, ракеты за 10-15 километров до пункта назначения снизились до пяти метров над уровнем моря и поразили цели с интервалом в две секунды.

Что за "Нептун"

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Предусмотрены варианты корабельного, наземного и воздушного базирования.

Американское издание The National Interest ранее указывало, что "Нептун" стал модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35.

По сравнению с Р-360 у этой ракеты, принятой на вооружение в 2003 году, меньшие размер и дальность полета, но конструктивно оба комплекса идентичны. При этом украинская разработка оснащена новой инерционной системой управления с активным радиолокационным наведением, пишет портал.

The National Interest напомнил и о том, что Украина активно участвовала в производстве Х-35 и особенно ее двигателя Р95-300, поэтому неудивительно, что Киев использует имеющиеся наработки для создания аналогичной ракеты.

"Уничтожитель Крымского моста"

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в прошлом году заявлял, что ракеты "Нептун" могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море , а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такие высказывания нужно трактовать с позиций европейского права - как противоречащие всему опыту европейской цивилизации.

По ее словам, не существует конвенций, правовой базы или соглашений — ни в рамках ЕС, ни в рамках ОБСЕ или Совета Европы, в соответствии с которыми такие заявления "казались бы хотя бы нормальными".