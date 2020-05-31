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2020-05-31T10:57
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На Украине заявили об успешном испытании ракет "Нептун"
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РИА Новости

На Украине заявили об успешном испытании ракет "Нептун"

09:08 31.05.2020 (обновлено: 10:57 31.05.2020)
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© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун" . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно поразили цели, сообщает "АрміяInform" со ссылкой на главу конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев.
Испытания проходили на полигоне Алибей в Одесской области. Цели находились в Черном море: одна на расстоянии 110 километров от места пуска, вторая — 85 километров. По словам Коростелева, ракеты за 10-15 километров до пункта назначения снизились до пяти метров над уровнем моря и поразили цели с интервалом в две секунды.
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Что за "Нептун"

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Предусмотрены варианты корабельного, наземного и воздушного базирования.
Американское издание The National Interest ранее указывало, что "Нептун" стал модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35.
По сравнению с Р-360 у этой ракеты, принятой на вооружение в 2003 году, меньшие размер и дальность полета, но конструктивно оба комплекса идентичны. При этом украинская разработка оснащена новой инерционной системой управления с активным радиолокационным наведением, пишет портал.
The National Interest напомнил и о том, что Украина активно участвовала в производстве Х-35 и особенно ее двигателя Р95-300, поэтому неудивительно, что Киев использует имеющиеся наработки для создания аналогичной ракеты.
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
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Турчинов похвастался созданием "ракетного щита" Украины

"Уничтожитель Крымского моста"

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в прошлом году заявлял, что ракеты "Нептун" могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.
На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такие высказывания нужно трактовать с позиций европейского права - как противоречащие всему опыту европейской цивилизации.
По ее словам, не существует конвенций, правовой базы или соглашений — ни в рамках ЕС, ни в рамках ОБСЕ или Совета Европы, в соответствии с которыми такие заявления "казались бы хотя бы нормальными".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заявил, что, если по Крымскому мосту нанесут удар, то "Украина прекратит существовать как государство".
Испытания угрожающей мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
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Испытания "угрожающей" мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
22562538
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Р-360Азовское мореУкроборонпромУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто то может оправдывать такое поведение Украины местью за Крым, который мы спасли от превращения его Украиной же в военный плацдарм..., но это не так. Надо помнить развитие событий и до 2014 года, понимать, что активное развитие антироссийских настроений и действий, особенно на Западной Украине, начались задолго до этого. Мы не уделяли этому должного внимания. А вот США и Ко не упустили этот момент и удачно им воспользовались. И сейчас будут делать все, чтобы растить и далее этот "источник" ненависти у наших границ. Пора принимать какие то действенные меры. И сколько от всего этого будет еще страдать Донбасс, ставший заложником в этой "игре"?
31 мая, 10:23
Bell. .
4100204
В Штатах Дракон, в/на Украине Нептун. Похоже на хорошо спланированные акции русофобии, направленные на очернение народа-победителя.
31 мая, 10:23
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1064009
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