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2020-05-31T09:44
https://ria.ru/20200531/1572238954.html
Нарколог объяснил, как нужно бросать курить
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РИА Новости

Нарколог объяснил, как нужно бросать курить

09:10 31.05.2020 (обновлено: 09:44 31.05.2020)
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© Fotolia / sharaku1216Сломанная сигарета в пепельнице
Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Основным фактором, определяющим зависимость от табака, является социально-психологический, рассказал RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
Он отметил, что купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, однако труднее изменить поведение и образа мысли.
"Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить", — пояснил Зыков.
Нарколог посоветовал проанализировать, как курение связано с поведением и мышлением человека, а также работают ли стереотипы о курении после еды или в компании.
"Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять", — пояснил эксперт. Однако, если человек не способен на это, даже считая, что он хочет бросить вредную привычку, то он всегда будет находить отговорки.
По словам Зыкова, подобный подход касается любых форм зависимости.
Состояние человека
14 января, 08:00РИА Наука
Сигареты и безумие. Ученые обнаружили новую опасность курения
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РоссиякурениеЗдоровьеОлег ЗыковОбщество
Популярные комментарии
Лупануло давление 220/140. Приехала скорая. Откачали. Подумал-неужели от сигарет. Закурилася ещё одна. Через пять затяжек та же самая история. Снова скорая и ... вот уже пять лет ни одной затяжки. Даже и не тянет. Т.ч. У каждого свой подход к бросанию. Всем удачи.
31 мая, 09:18
aolpsm1 Енотова Варя
1720004
А мой дед так и не понимает, что сигареты и высокое давление связаны между собой. И бесполезно доказывать.((
31 мая, 09:35
Каменчу тут
310615
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