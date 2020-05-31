Нарколог объяснил, как нужно бросать курить

"Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять", — пояснил эксперт. Однако, если человек не способен на это, даже считая, что он хочет бросить вредную привычку, то он всегда будет находить отговорки.