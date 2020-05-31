Нарколог объяснил, как нужно бросать курить

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Основным фактором, определяющим зависимость от табака, является социально-психологический, рассказал RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
Он отметил, что купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, однако труднее изменить поведение и образа мысли.
"Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить", — пояснил Зыков.
Нарколог посоветовал проанализировать, как курение связано с поведением и мышлением человека, а также работают ли стереотипы о курении после еды или в компании.
"Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять", — пояснил эксперт. Однако, если человек не способен на это, даже считая, что он хочет бросить вредную привычку, то он всегда будет находить отговорки.
По словам Зыкова, подобный подход касается любых форм зависимости.