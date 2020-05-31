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2020-05-31T08:55
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В Индианаполисе один человек погиб во время беспорядков
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РИА Новости

В Индианаполисе один человек погиб во время беспорядков

08:55 31.05.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в Индианаполисе, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб и по меньшей мере двое были ранены в американском городе Индианаполис, штат Индиана, при стрельбе во время беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает местная газета Indy Star со ссылкой полицию.
Как сообщает полиция Индианаполиса, сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего, однако они уверены, что стреляли не полицейские. Городская полиция пока не предоставила информации о личностях пострадавших и погибшего.
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По данным полиции, в ходе беспорядков протестующие нападали на полицейских, разбивали окна административных зданий, а также позже начали стрельбу. Глава городской полиции Рэндал Тейлор призвал горожан прекратить жестокость.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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