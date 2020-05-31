На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на юге Перу, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 05.09 по времени UTC (08.09 мск). Эпицентр располагался в 28 километрах к западу от города Лампа с населением около 4,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 144 километров.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.