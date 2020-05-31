В ЛНР рыбак подорвался у линии соприкосновения

"На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения", - сообщили в МЧС.

В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов

В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов

Уточняется, что мужчина подорвался в районе подконтрольного республике поселка Калиново у линии соприкосновения во время рыбалки.