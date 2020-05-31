В ЛНР рыбак подорвался у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Рыбак подорвался на неустановленном взрывном устройстве у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения", - сообщили в МЧС.
Уточняется, что мужчина подорвался в районе подконтрольного республике поселка Калиново у линии соприкосновения во время рыбалки.
"Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханов", - отметили в пресс-службе министерства.