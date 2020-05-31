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2020-05-31T08:31
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В ЛНР рыбак подорвался у линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР рыбак подорвался у линии соприкосновения

08:31 31.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Рыбак подорвался на неустановленном взрывном устройстве у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения", - сообщили в МЧС.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
30 мая, 17:00
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Уточняется, что мужчина подорвался в районе подконтрольного республике поселка Калиново у линии соприкосновения во время рыбалки.
"Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханов", - отметили в пресс-службе министерства.
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