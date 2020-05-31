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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T08:25
https://ria.ru/20200531/1572238334.html
В Индии выявили 8,4 тысячи новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1036x0_80_0_0_47ce5b2e82af4f4351d2f802dcfb359f.jpg
РИА Новости

В Индии выявили 8,4 тысячи новых случаев COVID-19

08:25 31.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,4 тысячи и составляет 182 143, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В субботу сообщалось о 173 763 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи), днем ранее - 165 799 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,4 тысячи).
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По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 995 человека, выздоровели 86 983 человека (4 614 за сутки), умерли 5 164 человек (193 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 65 168 случаев заражения (2 940 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 21 184 заболевших (938 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 18 549 заболевших (1 163 за сутки).
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Накануне МВД Индии сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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