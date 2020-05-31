В Индии выявили 8,4 тысячи новых случаев COVID-19

В субботу сообщалось о 173 763 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи), днем ранее - 165 799 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,4 тысячи).

Накануне МВД Индии сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.