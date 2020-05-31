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2020-05-31T08:23
https://ria.ru/20200531/1572238295.html
Рейс Air India с россиянами вылетел из Дели в Москву
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РИА Новости

Рейс Air India с россиянами вылетел из Дели в Москву

08:23 31.05.2020
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© Flickr / chudo.svetaСамолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India
© Flickr / chudo.sveta
Самолет авиакомпании Air India. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая – РИА Новости. Шесть россиян вылетели в воскресенье из Дели в Москву на самолете Air India, который заберет в России граждан Индии, застрявших из-за пандемии коронавируса, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.
Ранее на борту Air India в Россию вылетело 35 человек. Рейс был коммерческим, стоимость билетов 51 тысяча рупий.
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Ранее Федоров сообщил, что в Делийском консульском округе остаются около 400 человек, желающих вернуться на родину.
Индия ранее начала эвакуацию своих граждан из разных стран. В ходе второго этапа планируется вернуть индийцев на родину, в том числе из России. Все рейсы будут коммерческими, их пассажиры должны будут пройти 14-дневный карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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