Рейс Air India с россиянами вылетел из Дели в Москву

Ранее на борту Air India в Россию вылетело 35 человек. Рейс был коммерческим, стоимость билетов 51 тысяча рупий.

Россия своих не бросает — но именно своих

Россия своих не бросает — но именно своих

Ранее Федоров сообщил, что в Делийском консульском округе остаются около 400 человек, желающих вернуться на родину.

Индия ранее начала эвакуацию своих граждан из разных стран. В ходе второго этапа планируется вернуть индийцев на родину, в том числе из России. Все рейсы будут коммерческими, их пассажиры должны будут пройти 14-дневный карантин.