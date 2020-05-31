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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T08:16
https://ria.ru/20200531/1572238233.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3554
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3554

08:16 31.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 31 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на восемь человек и достигло 3554, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 3546, 14 пациентов скончались, 2783 выздоровели.
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"По состоянию на 31 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3554", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего были зафиксированы 58 новых случаев COVID-19, в пятницу – 44, в четверг - 75.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 757 пациентов с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открываются санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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