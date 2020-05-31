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2020-05-31T08:02
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В воскресенье россияне вернутся на родину из Индии, США и Греции
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РИА Новости

В воскресенье россияне вернутся на родину из Индии, США и Греции

08:02 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы из Индии, США, Греции и Киргизии планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь России.
Ожидаются рейсы Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины — Москва, Бишкек — Новосибирск.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе
30 мая, 10:45Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня
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МоскваНовосибирскГрецияШереметьево (аэропорт)ИндияКиргизияСШАВ мире
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