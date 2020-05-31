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2020-05-31T07:53
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Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС
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РИА Новости

Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС

07:53 31.05.2020
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Илон Маск, глава американской космической компании SpaceX, осуществившей в субботу испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, ответил на слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута.
Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в субботу в 22.22 мск. Корабль должен добраться до МКС через 19 часов, после чего совершить стыковку со станцией в автоматическом режиме. Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату. В 2014 году в ответ на американские санкции против российской космической отрасли глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, бывший тогда вице-премьером, предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.
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"Батут работает", - пошутил Маск на брифинге после старта Crew Dragon. "Это шутка для посвященных", - пояснил он под смех других участников брифинга со стороны НАСА.
Руководитель НАСА Джим Брайденстайн в свою очередь сообщил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел поздравительные комментарии России в связи с запуском.
"Они (Россия) верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным", - сказал Брайденстайн.
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Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнИлон МаскSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Взлететь - это полдела, хорошо бы ещё удачно приземлиться. Вот тогда можно будет говорить об успехе.
31 мая, 08:04
АНДРЕЙ КОННИН
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Мда, нашли чем гордится. Утверждают что были на Луне, и теперь радуются что спустя 9 лет, амерская ракета ПРОСТО В КОСМОС ПОЛЕТЕЛА. Это полная деградация. Ну и еще нельзя сравнивать Дракона и Союз, надежность Союзов подтверждена десятилетиями, а Дракон 2 раз всего летит, а с людьми вообще первый.
31 мая, 12:26
Р Роман Р
4573400015
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