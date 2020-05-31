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2020-05-31T13:48
https://ria.ru/20200531/1572237694.html
В Красноярском крае водитель опрокинул авто и въехал в магазин на обочине
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РИА Новости

В Красноярском крае водитель опрокинул авто и въехал в магазин на обочине

07:46 31.05.2020 (обновлено: 13:48 31.05.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Водитель без прав в поселке под Красноярском опрокинул автомобиль и въехал в стоящий на обочине магазин, в результате три человека погибли и пятеро пострадали, сообщает краевой главк МВД.
По предварительным данным, в воскресенье рано утром в поселке Памяти 13 Борцов 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 во время движения съехал с дороги, перевернул машину и наехал на стоящий на обочине магазин.
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края

"В автомобиле находилось восемь человек. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа и руководство МО МВД России "Емельяновский", — говорится в сообщении.

Водитель проходит медицинское освидетельствование. Уже установлено, что у него не было прав на управление транспортным средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инспектор ГИБДД
30 мая, 09:55
В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП с автобусом
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Красноярский крайПроисшествия
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