В Красноярском крае водитель опрокинул авто и въехал в магазин на обочине

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Водитель без прав в поселке под Красноярском опрокинул автомобиль и въехал в стоящий на обочине магазин, в результате три человека погибли и пятеро пострадали, сообщает краевой главк МВД.
По предварительным данным, в воскресенье рано утром в поселке Памяти 13 Борцов 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 во время движения съехал с дороги, перевернул машину и наехал на стоящий на обочине магазин.
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
"В автомобиле находилось восемь человек. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа и руководство МО МВД России "Емельяновский", — говорится в сообщении.
Водитель проходит медицинское освидетельствование. Уже установлено, что у него не было прав на управление транспортным средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.