В Красноярском крае водитель опрокинул авто и въехал в магазин на обочине

"В автомобиле находилось восемь человек. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа и руководство МО МВД России "Емельяновский", — говорится в сообщении.