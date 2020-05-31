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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T07:45
https://ria.ru/20200531/1572237661.html
В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1748 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1748 человек

07:45 31.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
БИШКЕК, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1748, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 31 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных 6 медработников. Выздоровели 57 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1748, из которых 350 - медработники. Скончались 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1170 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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