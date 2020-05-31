В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1748 человек

БИШКЕК, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1748, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 31 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных 6 медработников. Выздоровели 57 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1748, из которых 350 - медработники. Скончались 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1170 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.