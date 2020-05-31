В Алеппо восстановили мыловаренный завод

АЛЕППО (Сирия), 31 мая – РИА Новости. Сирийцы восстановили производство средств гигиены в пригороде Алеппо Муслимии, теперь здесь создают не только традиционное мыло, но и стиральные порошки, а также гигиенические средства для сирийской армии.
"Этот завод был под контролем боевиков несколько лет, они здесь разрушили и украли все что смогли. Мы стали производить здесь все, что требуется для армии, всю гигиеническую линейку продукции. В итоге получилось хорошо - все пользуется большим спросом на рынке", - сказал командир военно-хозяйственного подразделения гарнизона Алеппо армии САР Фади Хаджал.
"Наша гордость сейчас - мы освоили производство стирального порошка для белой одежды. А основная трудность - мы не можем получить необходимые компоненты и вынуждены искать доступные нам аналоги", - отметил Каттан.
Традиционное алеппское мыло производится по древнему рецепту. Сначала мыльную массу долго мешают, а после того как она немного затвердеет, нарезают на брикеты и выставляют созревать. Сохнет мыло почти все лето и при этом меняет свой цвет.
"Зеленый кусок - это свежее мыло. А коричневый - оно уже созрело, как мы говорим, скоро им уже можно будет пользоваться. Здесь мы производим три вида мыла - 100, 300 и 800, по этим цифрам на коробке можно понять, сколько концентрата лаврового экстракта пришлось на партию", - пояснила директор производства Ясмин Модерати.
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