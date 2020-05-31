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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-31T07:42
https://ria.ru/20200531/1572237620.html
В Алеппо восстановили мыловаренный завод
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

В Алеппо восстановили мыловаренный завод

07:42 31.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 31 мая – РИА Новости. Сирийцы восстановили производство средств гигиены в пригороде Алеппо Муслимии, теперь здесь создают не только традиционное мыло, но и стиральные порошки, а также гигиенические средства для сирийской армии.
"Этот завод был под контролем боевиков несколько лет, они здесь разрушили и украли все что смогли. Мы стали производить здесь все, что требуется для армии, всю гигиеническую линейку продукции. В итоге получилось хорошо - все пользуется большим спросом на рынке", - сказал командир военно-хозяйственного подразделения гарнизона Алеппо армии САР Фади Хаджал.
Как рассказал главный инженер мыловаренного завода Заффар Каттан, после введения санкций против Сирии на производстве пришлось менять поставщиков. Если раньше каустическую соду получали из Германии, то теперь основной поставщик - Россия. Работников завода устраивает и цена, и качество.
"Наша гордость сейчас - мы освоили производство стирального порошка для белой одежды. А основная трудность - мы не можем получить необходимые компоненты и вынуждены искать доступные нам аналоги", - отметил Каттан.
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Традиционное алеппское мыло производится по древнему рецепту. Сначала мыльную массу долго мешают, а после того как она немного затвердеет, нарезают на брикеты и выставляют созревать. Сохнет мыло почти все лето и при этом меняет свой цвет.
"Зеленый кусок - это свежее мыло. А коричневый - оно уже созрело, как мы говорим, скоро им уже можно будет пользоваться. Здесь мы производим три вида мыла - 100, 300 и 800, по этим цифрам на коробке можно понять, сколько концентрата лаврового экстракта пришлось на партию", - пояснила директор производства Ясмин Модерати.
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