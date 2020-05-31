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2020-05-31T07:27
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СМИ: в США полицейские в ходе беспорядков задержали почти 1400 человек
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РИА Новости

СМИ: в США полицейские в ходе беспорядков задержали почти 1400 человек

07:27 31.05.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские задерживают одного из участников протеста на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские задерживают одного из участников протеста на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские задерживают одного из участников протеста на одной из улиц Нью-Йорка
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 1400 человек в 17 городах США во время беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов США задержали по меньшей мере 1383 человека с четверга, когда по всей стране началась волна протестов в связи с гибелью афроамериканца. Однако отмечается, что реальное количество задержанных может быть выше.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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