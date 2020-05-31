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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T07:25
https://ria.ru/20200531/1572237436.html
В Германии число жертв коронавируса достигло 8,5 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии число жертв коронавируса достигло 8,5 тысяч человек

07:25 31.05.2020
3220
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса нового типа в Германии достигло 8,5 тысяч, свыше 181 тысячи человек заразились, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, число летальных исходов в Германии достигло 8500, число случаев заражений составляет 181 482.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
За последние сутки количество заражений возросло на 286, еще 11 человек скончались. Накануне эти показатели составляли 738 и 39 соответственно.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 917), Северном Рейне-Вестфалии (38 тысяч) и Баден-Вюртемберге (34 718). В Берлине зафиксированы 6800 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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