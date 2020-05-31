В Германии число жертв коронавируса достигло 8,5 тысяч человек

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество жертв коронавируса нового типа в Германии достигло 8,5 тысяч, свыше 181 тысячи человек заразились, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, число летальных исходов в Германии достигло 8500, число случаев заражений составляет 181 482.
За последние сутки количество заражений возросло на 286, еще 11 человек скончались. Накануне эти показатели составляли 738 и 39 соответственно.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 917), Северном Рейне-Вестфалии (38 тысяч) и Баден-Вюртемберге (34 718). В Берлине зафиксированы 6800 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.