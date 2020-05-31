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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T07:24
https://ria.ru/20200531/1572237407.html
Лайнер Costa Atlantica, на котором была вспышка COVID-19, покинул Японию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564955349_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_ff28ac5754021ac049978166ee3197df.jpg
РИА Новости

Лайнер Costa Atlantica, на котором была вспышка COVID-19, покинул Японию

07:24 31.05.2020
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© AP Photo / Jae C. HongКоронавирус в Японии
Коронавирус в Японии
© AP Photo / Jae C. Hong
Коронавирус в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Круизный лайнер Costa Atlantica, у членов экипажа которого был подтвержден коронавирус, покинул порт Нагасаки в Японии и взял курс в сторону Филиппин, сообщает агентство Киодо.
Судно Costa Atlantica, принадлежащее круизной компании Costa Crociere S.p.A со штаб-квартирой в итальянской Генуе, зашло в Нагасаки без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries 25 марта. Оно должно было покинуть порт в конце апреля после завершения всех работ. Однако в середине прошлого месяца у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции COVID-19. Всего из 623 членов экипажа лайнера у 149 человек было выявлено заражение коронавирусом, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Ранее в мае судно покинули около 200 членов экипажа, тест на коронавирус которых был отрицательным. Из них 125 человек были гражданами Филиппин, для их возвращения на родину был организован специальный чартерный рейс.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 5,8 миллиона случаев заражения, более 362,7 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагасаки (город)ЯпонияФилиппиныВ мире
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