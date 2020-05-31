Власти Японии пока не будут объявлять ЧС для Токио и Кюсю

"Мы внимательно следим (за ситуацией в данных регионах – ред.). Так как пути заражений сейчас отслеживаются, то на данном этапе мы не рассматриваем вариант введения режима чрезвычайной ситуации (в этих районах – ред.)", - цитирует телеканал NHK слова министра.