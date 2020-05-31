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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T07:23
https://ria.ru/20200531/1572237372.html
Власти Японии пока не будут объявлять ЧС для Токио и Кюсю
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859060_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bd894bc6458cea65d6bf909e986fda7.jpg
РИА Новости

Власти Японии пока не будут объявлять ЧС для Токио и Кюсю

07:23 31.05.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии пока не намерено повторно вводить локальный режим чрезвычайной ситуации для префектуры Фукуока на острове Кюсю и для столичного региона, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, заявил в воскресенье министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с COVID-19.
"Мы внимательно следим (за ситуацией в данных регионах – ред.). Так как пути заражений сейчас отслеживаются, то на данном этапе мы не рассматриваем вариант введения режима чрезвычайной ситуации (в этих районах – ред.)", - цитирует телеканал NHK слова министра.
Нисимура добавил, что "необходимо отдавать отчет в том, что небольшие вспышки могут происходить в любой точке Японии".
"Главное – не допустить крупной вспышки", - отметил он.
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Ранее в пятницу мэр Китакюсю на юго-западном японском острове Кюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. За неделю в городе подтвердили 85 случаев заражения коронавирусом. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса в половине случаев уточнить так и не удалось. С воскресенья, 31 мая, по 18 июня в городе будут закрыты различные объекты, в частности, библиотеки, музеи, театры, а также ограничено время учебы для младших и средних школ.
Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, по данным на 13.00 воскресенья по местному времени (07.00 мск), составило 17589 человек. Всего скончались 907 человек, еще 124 человека находятся в критическом состоянии. Выздоровели 15060 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Фукуока (префектура)КитакюсюЯпонияТокиоВ мире
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