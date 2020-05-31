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2020-05-31T07:28
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В Сети появилось видео зачистки Миннеаполиса Нацгвардией США
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РИА Новости

В Сети появилось видео зачистки Миннеаполиса Нацгвардией США

07:17 31.05.2020 (обновлено: 07:28 31.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАвтомобили военной полиции в Миннеаполисе
Автомобили военной полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Автомобили военной полиции в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Подразделения Национальной гвардии Миннесоты в субботу вечером приступили к зачистке ряда улиц Миннеаполиса, где ранее из-за беспорядков был введен комендантский час, сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, на видео, которое в Twitter опубликовала пользователь @TKerssen, видно, как по улице идут несколько военнослужащих, которые приказывают всем зайти в свои дома. Увидев, что несколько человек, в том числе и автор записи, не уходят внутрь, военнослужащие делают по ним несколько выстрелов, вынуждая тех скрыться в доме. Позднее становится ясно, что стрельба велась патронами с краской.
Автор публикации уточняет, что съемка была сделана в районе Уиттиер в Миннеаполисе.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Протестующие в Миннеаполисе второй день подряд игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости.
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