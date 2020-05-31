Мэр Лос-Анджелеса сообщил о привлечении нацгвардии США из-за беспорядков

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мэр американского города Лос-Анджелес Эрик Гарсетти сообщил о привлечении в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности во время беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
"Национальная гвардия Калифорнии развертывается вечером в Лос-Анджелесе для поддержки местных сил реагирования в целях обеспечения мира и безопасности на улицах города", - сообщил мэр в Twitter.
Ранее Гарсетти объявил о введении на всей территории Лос-Анджелеса комендантского часа, который будет действовать с 20.00 (6.00 мск) до 5.00 (15.00 мск) воскресенья. Исключением из введенных мер стали люди, направляющиеся на работу и с работы домой, нуждающиеся или предоставляющие неотложную помощь и работающие на месте происшествий сотрудники правоохранительных органов.
Ранее телеканал ABC сообщал, что полиция в Лос-Анджелесе применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Сообщается также о пострадавших сотрудниках городской полиции.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.