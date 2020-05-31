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2020-05-31T07:08
https://ria.ru/20200531/1572237167.html
В Вашингтоне полиция очистила центр города после беспорядков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572226721_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_44896664e20831984176f529a0aa877e.jpg
РИА Новости

В Вашингтоне полиция очистила центр города после беспорядков

07:08 31.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Полиция очистила центр Вашингтона после мирных протестов и беспорядков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протесты с участием сотен человек и бывшие в целом мирными, начали утихать примерно к 23.00 по местному времени. Однако затем около двух десятков молодых людей устроили беспорядки на Ай-стрит - улице в деловом квартале Вашингтона, в паре кварталов от Белого дома.
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Корреспондент агентства наблюдал, как мужчины с закрытыми лицами и коктейлем Молотова в руках подожгли сначала один, а затем и второй автомобиль - оба чёрные джипы марки Chevrolet Suburban, которые часто используют полиция и спецслужбы.
Оцепление полиции стало наступать и бросило под ноги толпы несколько светошумовых гранат. Один полицейский целился в толпу из трубкообразного оружия, - по-видимому, стреляющего резиновыми пулями. Корреспондент РИА Новости не видел пострадавших или задержанных. Горевшие машины потушила пожарная служба, однако они к тому времени почти полностью выгорели.
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Затем полиция стала веером расходиться по перекресткам в центре, в результате чего толпа рассеялась окончательно, и улицы опустели.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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