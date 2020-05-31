В Вашингтоне полиция очистила центр города после беспорядков

Корреспондент агентства наблюдал, как мужчины с закрытыми лицами и коктейлем Молотова в руках подожгли сначала один, а затем и второй автомобиль - оба чёрные джипы марки Chevrolet Suburban, которые часто используют полиция и спецслужбы.

Оцепление полиции стало наступать и бросило под ноги толпы несколько светошумовых гранат. Один полицейский целился в толпу из трубкообразного оружия, - по-видимому, стреляющего резиновыми пулями. Корреспондент РИА Новости не видел пострадавших или задержанных. Горевшие машины потушила пожарная служба, однако они к тому времени почти полностью выгорели.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.