В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

МИННЕАПОЛИС (США), 31 мая — РИА Новости, Михаил Тургиев. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акции протеста в Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акции протеста в Миннеаполисе в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек и около трех десятков автомобилей двигались по Лейк-стрит — улице, которая больше всего пострадала в ходе череды беспорядков, вспыхнувших после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

У одного молодого человека в руке был пистолет, другой ехал на крыше машины с бутылкой крепкого алкоголя в руке, третий — вырванный с корнем знак "Стоп". Некоторые держали в руках инструменты для перекусывания замков и вскрытия дверей.

Ближе к концу улицы дорогу им перегородила полиция. Собравшиеся замешкались, не решаясь двигаться дальше. Одни требовали не бояться и идти дальше, другие искать иной путь.

За это время позади колонны появилась нацгвардия. Они открыли огонь и выстрелили гранатой со слезоточивым газом в сторону журналистов.

Толпа быстро исчезла в переулках. Гвардейцы и полиция какое-то время еще стояли на улице, но потом двинулись дальше преследовать толпу. Перед тем как покинуть Лейк-стрит, они отдали команду надеть противогазы.

В это же время произошли стычки с полицией в Нью-Йорке и Вашингтоне. Для разгона групп людей, которые пытались перекрывать улицы и бросали в полицейских различные предметы, были применены спецсредства. В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час.

Ассошиэйтед Пресс , сотрудники правоохранительных органов в 17 городах Всего с четверга, когда по всей стране началась волна протестов, по данным агентства, сотрудники правоохранительных органов в 17 городах США задержали по меньшей мере 1383 человека. Однако отмечается, что реальное количество задержанных может быть выше.

Протесты из-за убийства Флойда

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР , которое объявило данное дело приоритетным.