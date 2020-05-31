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2020-05-31T07:58
https://ria.ru/20200531/1572237131.html
В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями
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РИА Новости

В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

07:06 31.05.2020 (обновлено: 07:58 31.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАвтомобили военной полиции в Миннеаполисе
Автомобили военной полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Автомобили военной полиции в Миннеаполисе
МИННЕАПОЛИС (США), 31 мая — РИА Новости, Михаил Тургиев. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акции протеста в Миннеаполисе в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек и около трех десятков автомобилей двигались по Лейк-стрит — улице, которая больше всего пострадала в ходе череды беспорядков, вспыхнувших после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
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Неподалеку от Белого дома протестующие сожгли машину
У одного молодого человека в руке был пистолет, другой ехал на крыше машины с бутылкой крепкого алкоголя в руке, третий — вырванный с корнем знак "Стоп". Некоторые держали в руках инструменты для перекусывания замков и вскрытия дверей.
Ближе к концу улицы дорогу им перегородила полиция. Собравшиеся замешкались, не решаясь двигаться дальше. Одни требовали не бояться и идти дальше, другие искать иной путь.
За это время позади колонны появилась нацгвардия. Они открыли огонь и выстрелили гранатой со слезоточивым газом в сторону журналистов.
Толпа быстро исчезла в переулках. Гвардейцы и полиция какое-то время еще стояли на улице, но потом двинулись дальше преследовать толпу. Перед тем как покинуть Лейк-стрит, они отдали команду надеть противогазы.
В это же время произошли стычки с полицией в Нью-Йорке и Вашингтоне. Для разгона групп людей, которые пытались перекрывать улицы и бросали в полицейских различные предметы, были применены спецсредства. В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час.
Всего с четверга, когда по всей стране началась волна протестов, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, сотрудники правоохранительных органов в 17 городах США задержали по меньшей мере 1383 человека. Однако отмечается, что реальное количество задержанных может быть выше.
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Протесты из-за убийства Флойда

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
Бывший офицер полиции Дерек Чавен, проходящий по делу Флойда, находится под стражей, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 05:26
Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
351823176
Обсудить 16
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
Популярные комментарии
А резиновые пули и слезоточивый газ конечно были самые демократичные в мире....
31 мая, 07:16
Юрий Иванович
2480001
Але а где ООН эт же они же дети не трогать.
31 мая, 07:19
ПМПавлик Морозов
2440001
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