СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР

Имущество, в том числе несколько особняков, находится в районе Шоусон Хилл и оценивается в 1,3 миллиарда долларов, сообщает агентство со ссылкой на сайт HK01, где были размещены объявления о продаже. Отмечается, что недвижимостью владеют одни из самых богатых олигархов города.
"Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию", - говорится в письме госдепа Блумбергу.
Отмечается, что госдеп также инвестирует в другие постройки в Гонконге, принадлежащие США, в том числе в здание генерального консульства.
США недовольны решением Китая передать парламенту страны - Всекитайскому собранию народных представителей - вопрос о разработке законопроекта по защите национальной безопасности в Гонконге, который направлен на пресечение сепаратизма, терроризма и вмешательства из вне в дела района. В четверг депутаты ВСНП приняли соответствующую резолюцию. США считает это "предвестником гибели" автономии Гонконга.
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
Великобритания, Австралия, Канады и США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.
29 мая, 22:00США введут санкции против Китая из-за Гонконга