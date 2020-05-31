Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T06:49
https://ria.ru/20200531/1572237020.html
СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40778/68/407786893_0:214:4001:2464_1036x0_80_0_0_46bed6b60afebf9025166aa958214897.jpg
РИА Новости

СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР

06:49 31.05.2020
27971
© Alex Ogle / AFPВиды Гонконга
Виды Гонконга
© Alex Ogle / AFP
Виды Гонконга. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство США продает имущество в элитных районах Гонконга на фоне роста напряженности между Китаем и Соединенными штатами из-за мер КНР относительно Гонконга, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.
Имущество, в том числе несколько особняков, находится в районе Шоусон Хилл и оценивается в 1,3 миллиарда долларов, сообщает агентство со ссылкой на сайт HK01, где были размещены объявления о продаже. Отмечается, что недвижимостью владеют одни из самых богатых олигархов города.
"Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию", - говорится в письме госдепа Блумбергу.
Отмечается, что госдеп также инвестирует в другие постройки в Гонконге, принадлежащие США, в том числе в здание генерального консульства.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Вчера, 03:13
В Белом доме заявили о намерении обсудить на саммите "будущее Китая"
США недовольны решением Китая передать парламенту страны - Всекитайскому собранию народных представителей - вопрос о разработке законопроекта по защите национальной безопасности в Гонконге, который направлен на пресечение сепаратизма, терроризма и вмешательства из вне в дела района. В четверг депутаты ВСНП приняли соответствующую резолюцию. США считает это "предвестником гибели" автономии Гонконга.
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
Великобритания, Австралия, Канады и США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.
Вид с моря на Гонконг
29 мая, 22:00
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
74434125
Обсудить 3
МИД КНРГосударственный департамент СШАВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом
В израильской школе 120 человек отправили на карантин из-за коронавируса
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему "Доширак"
Клинт Иствуд на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
И да, я на коне. Самому знаменитому ковбою Клинту Иствуду — 90
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС
Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея
Корейские эксперты рассказали, как избежать новой сильной волны COVID-19
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
04:58В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
04:56Кабмин должен представить президенту план восстановления экономики
04:53АКРА: треть российских регионов смогут избежать роста долга в 2020 году
Лента новостейМолния