СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство Правительство США продает имущество в элитных районах Гонконга на фоне роста напряженности между Китаем и Соединенными штатами из-за мер КНР относительно Гонконга , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Имущество, в том числе несколько особняков, находится в районе Шоусон Хилл и оценивается в 1,3 миллиарда долларов, сообщает агентство со ссылкой на сайт HK01, где были размещены объявления о продаже. Отмечается, что недвижимостью владеют одни из самых богатых олигархов города.

"Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию", - говорится в письме госдепа Блумбергу.

Отмечается, что госдеп также инвестирует в другие постройки в Гонконге, принадлежащие США, в том числе в здание генерального консульства.

США недовольны решением Китая передать парламенту страны - Всекитайскому собранию народных представителей - вопрос о разработке законопроекта по защите национальной безопасности в Гонконге, который направлен на пресечение сепаратизма, терроризма и вмешательства из вне в дела района. В четверг депутаты ВСНП приняли соответствующую резолюцию. США считает это "предвестником гибели" автономии Гонконга.

Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.