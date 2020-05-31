Неподалеку от Белого дома протестующие сожгли машину

Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне

Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Протестующие сожгли машину неподалеку от Протестующие сожгли машину неподалеку от Белого дома , полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков молодых мужчин вступили в противостояние с полицией и подожгли автомобиль Chevrolet Suburban - эту модель часто использует полиция и спецслужбы.

Полицейский кордон стал наступать и оттеснил молодых людей. Полицейские бросили в толпу несколько светошумовых гранат, и она разбежалась. Корреспондент РИА новости не видел пострадавших.