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2020-05-31T06:25
https://ria.ru/20200531/1572236980.html
Неподалеку от Белого дома протестующие сожгли машину
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РИА Новости

Неподалеку от Белого дома протестующие сожгли машину

06:25 31.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Протестующие сожгли машину неподалеку от Белого дома, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков молодых мужчин вступили в противостояние с полицией и подожгли автомобиль Chevrolet Suburban - эту модель часто использует полиция и спецслужбы.
Полицейский кордон стал наступать и оттеснил молодых людей. Полицейские бросили в толпу несколько светошумовых гранат, и она разбежалась. Корреспондент РИА новости не видел пострадавших.
Тем временем недалеко от первого сгоревшего автомобиля полыхает уже второй.
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