Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня

Начиная с понедельника, в стране 1,5 тысячи заправок будут готовы работать для обеспечения граждан бензином. Продажа пока буде вестись в привязке к регистрационному номеру: по понедельникам – если номер заканчивается на 1 и 2, по вторникам – если на 3 и 4, по средам – если на 5 и 6, по четвергам – если на 7 и 8, по пятницам – если на 9 и 0. В случае крайней необходимости гражданин может попросить заправку нарушить этот порядок.