В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7

СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея в курсе сообщений о намерении президента США Дональда Трампа пригласить ее на саммит G7, обсудит возможные детали с американской стороной.
"Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной", - сообщил журналистам осведомленный источник в президентской администрации.
Изначально саммит планировался на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести мероприятие.