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2020-05-31T05:55
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В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
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РИА Новости

В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7

05:55 31.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея в курсе сообщений о намерении президента США Дональда Трампа пригласить ее на саммит G7, обсудит возможные детали с американской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. В Белом Доме заявили, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
"Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной", - сообщил журналистам осведомленный источник в президентской администрации.
Изначально саммит планировался на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести мероприятие.
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G7Дональд ТрампЮжная КореяСШАВ мире
Популярные комментарии
Дружить "против кого-то" - это излюбленная тактика США. Однако США уже не та страна, с которой вообще стоит иметь какие-либо отношения. США находится на пороге развала, ее деградация, начавшаяся в 1996 году лишь набирает обороты. Лишь крайне слабые в политическом, экономическом и военном плане страны, само существование которых напрямую зависит от желания "левой пятки" США - вынуждены слушать тот бред, что несут политики в США.
31 мая, 06:53
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