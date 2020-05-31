В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Несколько протестующих швыряли в полицию пластиковые бутылки с водой, а затем подошли к оцеплению вплотную.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, он пострадавших не видел. В целом протест неподалеку от Белого дома проходит мирно, в нем участвует несколько сотен человек.