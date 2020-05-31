В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько протестующих швыряли в полицию пластиковые бутылки с водой, а затем подошли к оцеплению вплотную.
Полиция применила шарики со слезоточивым веществом. Протестующие, кашляя, разбежались.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, он пострадавших не видел. В целом протест неподалеку от Белого дома проходит мирно, в нем участвует несколько сотен человек.