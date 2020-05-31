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2020-05-31T05:34
https://ria.ru/20200531/1572236759.html
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
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РИА Новости

В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

05:34 31.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько протестующих швыряли в полицию пластиковые бутылки с водой, а затем подошли к оцеплению вплотную.
Полиция применила шарики со слезоточивым веществом. Протестующие, кашляя, разбежались.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, он пострадавших не видел. В целом протест неподалеку от Белого дома проходит мирно, в нем участвует несколько сотен человек.
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