Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно

"Национальная гвардия была задействована в Миннеаполисе, чтобы выполнить работу, которую не смог сделать мэр-демократ. Ее должны были задействовать два дня назад, и там не было бы повреждений, и полицейское управление не было бы захвачено и разрушено. Отличная работа со стороны Национальной гвардии. Никаких игр!" - написал Трамп в Twitter .

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.