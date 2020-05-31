СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере 13 полицейских пострадали в ходе акций протеста, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает телеканал CBS Philly.
Комиссар полиции Филадельфии Даниель Аутлоу, которую цитирует телеканал, сообщила, что протестующие в ходе беспорядков подожгли по меньшей мере четыре полицейских автомобиля. Они били окна, грабили магазины, рисовали граффити и пытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо. По словам комиссара, в беспорядках принимали участие около 3 тысяч человек.
Ранее власти Филадельфии ввели в городе комендантский час, который будет действовать с вечера субботы до утра воскресенья.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.