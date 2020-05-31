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Хочу стать космонавтом
2020-05-31T04:54
https://ria.ru/20200531/1572236441.html
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
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РИА Новости

Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос

04:54 31.05.2020
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© AFP 2020 / Saul MARTINEZЗапуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
© AFP 2020 / Saul MARTINEZ
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в котором впервые находились люди, стартовала с мыса Канаверал в 22.22 мск субботы. В испытательный полет на борту Crew Dragon отправились астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
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Crew Dragon. Главная надежда NASA

Надо еще вернуться на Землю

После успешного старта НАСА не торопится праздновать успех, подчеркивая, что испытание продолжается. Прибытие корабля на МКС и автоматическая стыковка со станцией запланированы на воскресенье в 17.29 мск.
Херли и Бенкен будут оставаться на орбите около трех месяцев, и лишь их возвращение на Землю ознаменует успешное окончание тестового полета. "Я сделаю все, чтобы они вернулись домой", - сказал на пресс-конференции после старта владелец SpaceX Илон Маск, когда его спросили, чтобы он сказал сыновьям астронавтов, полетевших в космос на его космическом корабле.
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Как рассказали в НАСА, в ходе полета на МКС, который будет продолжаться 19 часов, астронавты дважды проверят работу корабля в ручном режиме, но стыковаться с МКС будет автоматика. Вообще же новейший Crew Dragon – слово современной техники, все управление идет через сенсорные экраны, летать он научен сам - без пилотов.
"Труднее всего будет для них вернуться в автоматический режим полета, они же испытатели", - отметил после старта глава астронавтов НАСА Патрик Форрестер.

Особый день

"Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день", - сказал Трамп, выступая во Флориде вскоре после исторического, как его окрестили в США, запуска.
Америка лишилась возможности самостоятельных пилотируемых полетов в 2011 году, когда на пенсию ушел последний корабль серии "Спейс шаттл". Одним из пилотов последней шаттла был астронавт НАСА Дуглас Херли, сегодня он возглавил экипаж испытательного полета Crew Dragon.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
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Глава НАСА заявил, что вздохнул с облегчением после старта Crew Dragon
Не только это стало символичным в возобновлении США прерванной на девять лет пилотируемой программы – название своему кораблю астронавты Херли и Бенкен дали тоже из эпохи шаттлов: новенький Crew Dragon войдет в историю под именем Endeаvor, что можно перевести как "амбициозное начинание" или "прорыв". Именно так назывался шаттл, на котором свой первый космический полет совершили оба астронавта, летящие к МКС на борту Crew Dragon.

Со слезами на глазах

Из-за пандемии коронавируса впервые за многолетнюю историю американской комической программы за стартом ракеты с мыса Канаверал не наблюдали простые американцы. Космический туризм во Флориду очень популярен и событие вроде пилотируемого страта могло собрать сотни тысяч людей, но помешал COVID-19. Лишь нескольким вип-гостям во главе с президентом удалось увидеть запуск воочию, остальные наслаждались им благодаря теле- и интернет-трансляциям. По данным британской Telegraph, запуск в общей сложности смотрели 10 миллионов человек по всему миру.
Глава SpaceX Илон Маск
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Маск пообещал сделать все для успешного завершения полета Crew Dragon
"Комок в горле и слезы на глазах", - прокомментировал РИА Новости свои эмоции во время старта профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард. Глава НАСА в свою очередь завил, что запуск был предназначен для всех и каждого американца и, как и все, что делает НАСА, объединяет страну, охваченную беспорядками на почве расовых проблем.

Сняли зависимость

После завершения полета шаттлов США покупали места для доставки астронавтов на МКС у России. Последний контракт на одно место на октябрьском рейсе "Союза" на орбиту обошлось Вашингтону в более чем 90 миллионов долларов. По имеющимся данным, полет на американском Crew Dragon будет стоить НАСА около 55 миллионов долларов.
"Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту. Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории", - сказал Трамп после запуска.
Он подчеркнул значение частного бизнеса для будущего пилотируемой программы США. "Сегодняшний запуск ясно показывает, что будущее за коммерческой космической отраслью", - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп поздравил Маска с успешным запуском Crew Dragon
Ранее руководство НАСА неоднократно заявляло в заинтересованности коммерциализации низкой околоземной орбиты и космической программы в целом. Для этого еще при президенте Бараке Обаме были заключены контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей для доставки людей на орбиту.
НАСА надеется, что будет "одним из многих клиентов" частных космических перевозчиков, хотя вопрос, кто именно будет летать в космос на частных кораблях, кроме самого НАСА и космических агентств других стран, - пока остается открытым.
"Найдут ли частные компании других клиентов, помимо НАСА, - важный вопрос. Существует ли рынок для этих услуг? Думаю, пока это неясно", - прокомментировал РИА Новости ситуацию американский эксперт Джонатан МакДауэлл.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Вчера, 23:33
"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
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Хочу стать космонавтомИлон МаскСкотт ХаббардSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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