В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция Полиция Нью-Йорка , применив перцовый аэрозоль, вытеснила с автомагистрали группу протестующих из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее часть демонстрантов взобралась на Бруклинский мост, а оттуда свернула на эстакаду магистрали FDR и перекрыла движение в обе стороны. Магистраль проходит вдоль восточного берега Манхэттена

Затем протестующие двинулись по автостраде, чтобы сойти с нее. Полиция соблюдала дистанцию, но в последний момент приблизилась и попросила протестующих скорее покинуть проезжую часть.

Как и в течение всего дня в адрес полицейских прозвучала ругань. В итоге дело дошло до столкновений, а в самих полицейских полетели бутылки с водой.

Правоохранители в ответ применила перцовый аэрозоль. Некоторые протестующие были задержаны.

После того, как людей вытеснили с автодороги, толпа рассеялась.

Один из лидеров этой группы Видаль Гузман в беседе с РИА Новости заявил, что задача протестующих была выйти на Бруклинский мост и тем самым привлечь внимание прессы и всей страны к проблеме насилия со стороны полиции.

"В нашей акции сегодня приняло участие около тысячи человек. Мы начали в Гарлеме, где-то 500 нас было, затем к нам присоединились другие группы", - сказал Гузман.

"Нам нужна справедливость. Мы будем бороться с жестокостью полиции", - добавил он.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.