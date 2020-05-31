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2020-05-31T04:41
https://ria.ru/20200531/1572236400.html
В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
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РИА Новости

В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги

04:41 31.05.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция Нью-Йорка, применив перцовый аэрозоль, вытеснила с автомагистрали группу протестующих из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее часть демонстрантов взобралась на Бруклинский мост, а оттуда свернула на эстакаду магистрали FDR и перекрыла движение в обе стороны. Магистраль проходит вдоль восточного берега Манхэттена.
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Затем протестующие двинулись по автостраде, чтобы сойти с нее. Полиция соблюдала дистанцию, но в последний момент приблизилась и попросила протестующих скорее покинуть проезжую часть.
Как и в течение всего дня в адрес полицейских прозвучала ругань. В итоге дело дошло до столкновений, а в самих полицейских полетели бутылки с водой.
Правоохранители в ответ применила перцовый аэрозоль. Некоторые протестующие были задержаны.
После того, как людей вытеснили с автодороги, толпа рассеялась.
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Один из лидеров этой группы Видаль Гузман в беседе с РИА Новости заявил, что задача протестующих была выйти на Бруклинский мост и тем самым привлечь внимание прессы и всей страны к проблеме насилия со стороны полиции.
"В нашей акции сегодня приняло участие около тысячи человек. Мы начали в Гарлеме, где-то 500 нас было, затем к нам присоединились другие группы", - сказал Гузман.
"Нам нужна справедливость. Мы будем бороться с жестокостью полиции", - добавил он.
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Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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