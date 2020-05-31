В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения

Менделевич отметил, что вместе с финансированием необходимо внедрить и четкие критерии оценки эффективности деятельности медучреждения, среди которых, к примеру, может быть количество болезней, вызванных систематическим курением.

Вместе с тем, подчеркнул депутат, все меры будут эффективны только в случае наличия адекватной альтернативы, например в виде спортивных объектов во дворах или доступности абонементов в фитнес-центрах, а также возврат части налогов на абонемент.