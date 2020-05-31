В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью.
"Принятые правительством России меры уже показывают свою эффективность, и с каждым годом количество курящих в России снижается. При этом очень важно, чтобы поликлиника, работающая в первую очередь на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими больными. Во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС", - сказал Менделевич РИА Новости.
Менделевич отметил, что вместе с финансированием необходимо внедрить и четкие критерии оценки эффективности деятельности медучреждения, среди которых, к примеру, может быть количество болезней, вызванных систематическим курением.
Вместе с тем, подчеркнул депутат, все меры будут эффективны только в случае наличия адекватной альтернативы, например в виде спортивных объектов во дворах или доступности абонементов в фитнес-центрах, а также возврат части налогов на абонемент.
Всемирной организацией здравоохранения 31 мая провозглашено Днем отказа от курения.