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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T04:21
https://ria.ru/20200531/1572236261.html
В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19

04:21 31.05.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым типом коронавируса достигло в Мексике 87,5 тысячи, за сутки подтверждены 364 летальных случая, сообщил замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"К несчастью, 9779 человек скончались в ходе распространения этой эпидемии. Общее число изученных случаев заболеваний - 270 992", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
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Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 2885 новых случаев, общее число достигло 87 512.
Власти изучают 38 994 подозрительных случая заболеваний, а также 801 летальный случай. В настоящий момент болеют 16 486 человек.
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В понедельник в Мексике начинается новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов без исключения на старте установлен красный сигнал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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