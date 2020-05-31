Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-31T04:51
https://ria.ru/20200531/1572236081.html
Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572233077_0:1:3072:1729_1036x0_80_0_0_81b4f634d8e5e610a768a225fa2e6c56.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России

03:47 31.05.2020 (обновлено: 04:51 31.05.2020)
3731
© AFP 2020 / Saul MARTINEZЗапуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
© AFP 2020 / Saul MARTINEZ
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Положительный момент в успешном запуске первого за девять лет американского космического корабля с экипажем состоит в том, что он заставит Россию задуматься о состоянии своей космонавтики, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В субботу с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon-9 был запущен к Международной космической станции корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый с июля 2011 года американский пилотируемый старт. В течение 9 лет экипажи МКС доставлялись только на российских кораблях "Союз".
"Положительный момент в том, что, возможно, такой публичный успех небольшой американской фирмы (SpaceX) заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики. Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с "Роскосмосом", где работают 250 тысяч человек", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, из отрицательных моментов для России - это потеря контрактов на продажу кресел на кораблях "Союз" для доставки астронавтов к МКС.
"Для американской космонавтики это возвращение возможности пилотируемых полётов, ее демонстрация на практике. Поскольку Россия использовала своё монопольное положение (по доставке астронавтов на МКС) в пропагандистских целях, то США этот вопрос решили. Теперь это уже не удастся", - отметил Моисеев.
Он объяснил это тем, что корабль Crew Dragon намного лучше "Союза" по своим характеристикам.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
35112009
Обсудить 1
Хочу стать космонавтомИван МоисеевМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXСША
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V
Источник сообщил, когда Starliner полетит к МКС
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
Группа Отпетые мошенники. Архивное фото
Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Благовещенске в ТЦ рухнул лифт с людьми
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Глава SpaceX Илон Маск
Маск пообещал сделать все для успешного завершения полета Crew Dragon
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08"Это не Марс": Пушков оценил значение запуска корабля Маска
06:04Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
Лента новостейМолния