Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России

"Положительный момент в том, что, возможно, такой публичный успех небольшой американской фирмы (SpaceX) заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики. Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с "Роскосмосом", где работают 250 тысяч человек", - сказал Моисеев РИА Новости.