Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Положительный момент в успешном запуске первого за девять лет американского космического корабля с экипажем состоит в том, что он заставит Россию задуматься о состоянии своей космонавтики, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В субботу с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon-9 был запущен к Международной космической станции корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый с июля 2011 года американский пилотируемый старт. В течение 9 лет экипажи МКС доставлялись только на российских кораблях "Союз".
"Положительный момент в том, что, возможно, такой публичный успех небольшой американской фирмы (SpaceX) заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики. Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с "Роскосмосом", где работают 250 тысяч человек", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, из отрицательных моментов для России - это потеря контрактов на продажу кресел на кораблях "Союз" для доставки астронавтов к МКС.
"Для американской космонавтики это возвращение возможности пилотируемых полётов, ее демонстрация на практике. Поскольку Россия использовала своё монопольное положение (по доставке астронавтов на МКС) в пропагандистских целях, то США этот вопрос решили. Теперь это уже не удастся", - отметил Моисеев.
Он объяснил это тем, что корабль Crew Dragon намного лучше "Союза" по своим характеристикам.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA