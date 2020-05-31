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2020-05-31T03:45
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В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
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РИА Новости

В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль

03:45 31.05.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитУчастники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости, Алан Булкаты. Группа протестующих в Нью-Йорке перекрыла на время автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты, протестующие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сели на проезжей части в обоих направлениях, подняли плакаты с надписью "Нет справедливости - нет мира", "жизнь темнокожих тоже имеет значение".
Полиция не предпринимала никаких действий и лишь со стороны наблюдала за происходящим.
Автовладельцы, застрявшие в пробке, не только не выказывали недовольства, но всячески приветствовали протестующих, в том числе автомобильными гудками.
Через некоторое время демонстранты двинулись по автомагистрали на север.
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
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