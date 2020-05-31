СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование

Отмечается, что запрет действует для всех сотрудников полиции Нью-Йорка, независимо от участка.

В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев. Самый масштабный митинг состоялся в Бруклине в пятницу вечером, он перерос в беспорядки. Митингующие подожгли автомобиль полиции, забрасывали силовиков подручными предметами. Произошли столкновения. Свыше 200 участников беспорядков в Нью-Йорке были задержаны.