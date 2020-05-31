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2020-05-31T03:36
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СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
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РИА Новости

СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование

03:36 31.05.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция американского города Нью-Йорк приостанавливает одиночное патрулирование улиц города своими сотрудниками во время акций протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает газета Daily News.
Отмечается, что запрет действует для всех сотрудников полиции Нью-Йорка, независимо от участка.
В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев. Самый масштабный митинг состоялся в Бруклине в пятницу вечером, он перерос в беспорядки. Митингующие подожгли автомобиль полиции, забрасывали силовиков подручными предметами. Произошли столкновения. Свыше 200 участников беспорядков в Нью-Йорке были задержаны.
Ранее беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)СШАВ мире
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