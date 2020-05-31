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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T03:23
https://ria.ru/20200531/1572235838.html
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:0:2894:1629_1036x0_80_0_0_5b9e7fd576c7ed08963bde3b914c7161.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса

03:23 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Коронавирус не может передаваться через домашних животных. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

"Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!" — подчеркнул доктор.

Мясников заявил, что единственным доказанным способом передачи коронавируса является заражение воздушно-капельным путем.
Специалист рассказал, что коронавирусная инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.
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При этом Мясников отметил низкую вероятность заражения коронавирусом через загрязненные поверхности, систему вентиляции в инфекционных больницах, а также через кровь.
"Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно", — заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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33032210
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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