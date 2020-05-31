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2020-05-31T03:17
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В Белом доме заявили о намерении обсудить на саммите "будущее Китая"
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РИА Новости

В Белом доме заявили о намерении обсудить на саммите "будущее Китая"

03:13 31.05.2020 (обновлено: 03:17 31.05.2020)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая", сообщили журналисты президентского пула Дональда Трампа.
"Алисса Фара сказала, что (саммит) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Саммит планировался на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца.
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РоссияG7Дональд ТрампЮжная КореяКитайАвстралияСШАВ мире
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