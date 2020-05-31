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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-31T03:04
https://ria.ru/20200531/1572235725.html
Источник сообщил, когда Starliner полетит к МКС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_47ea56b4b963293d199eae0956c3364b.jpg
РИА Новости

Источник сообщил, когда Starliner полетит к МКС

03:04 31.05.2020
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© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V
© NASA
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский корабль Starliner отправится в повторный полет без экипажа на Международную космическую станцию в середине ноября 2020 года, его первый полет с экипажем намечается в апреле 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
В декабре 2019 года был запущен первый корабль Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. В апреле разработчик корабля - компания Boeing - объявила, что Starliner совершит повторный беспилотный полет. В мае из материалов НАСА стало известно, что он планируется осенью.
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"Второй полет корабля Starliner без экипажа к МКС ожидается в середине ноября 2020 года, а первый полет с экипажем - в апреле 2021 года", - сказал собеседник агентства.
В экипаж Starliner вошли астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
В начале марта заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро сообщил, что по результатам первого беспилотного полета Starliner специалисты выявили более 60 требующих решения проблем. Он отметил, что корабль могли дважды потерять.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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