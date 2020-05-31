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2020-05-31T05:35
https://ria.ru/20200531/1572235664.html
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
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РИА Новости

Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию

03:01 31.05.2020 (обновлено: 05:35 31.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
"Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию", — сообщили журналисты президентского пула.
"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — заявил Трамп.
В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР.
"Алисса Фара сказала, что (саммит) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая", — говорится в сообщении журналистов.
Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
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99126821951
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СШАРоссияG7Дональд ТрампЮжная КореяАвстралияИндияВ мире
Популярные комментарии
Какого лешего приглашают Россию, если её показательно отминусовали из G8? Разве советоваться и решать какие-то мировые вопросы без страны, против которой ведётся открытая экономическая война, никак не получается? В формате G7 второстепенная роль РФ ущербна и не хотелось бы, чтобы представители нашей страны участвовали в этом мероприятии на птичьих правах.
31 мая, 04:05
Leonid
3201214
)) На мой взгляд, Дональд Трамп - единственный более менее нормальный президент.,за всю небольшую историю Америки. Жаль проявить себя в полную силу ему там не дают)
31 мая, 03:25
Алёна
13710115
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