Маск пообещал сделать все для успешного завершения полета Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск пообещал сделать все, чтобы астронавты Даг Херли и Боб Бенкен безопасно вернулись домой после полета на Crew Dragon к МКС.
Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в испытательный пилотируемый полет в субботу в 22.22 мск. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье. Запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом США с 2011 года, кода была завершена программа "Спейс шаттл".
"У нас до сих пор стоит задача добраться до МКС и вернуться, а возвращение во многом еще опаснее (чем старт)… Мы сделаем все что можем, чтобы вернуть их домой безопасно", - сказал Маск на пресс-конференции после старта.
Он признался, что после успешного запуска его "переполняют эмоции, и, честно говоря, сложно говорить".
"Мы работали над этой целью 18 лет, и еще многое остается сделать", - сказал Маск.
Представители НАСА подчеркнули, что безопасность экипажа является приоритетом для ведомства и компании. "Имена Дага и Боба выгравированы на креслах и частях корабля", - сказала руководитель пилотируемой программы НАСА Кейт Лойдерс. По ее словам, в НАСА экипаж Crew Dragon называют "папочки", поскольку обоих астронавтов на Земле ждут малолетние сыновья.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA