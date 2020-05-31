В России за сутки потушили 45 лесных пожаров

Днем ранее сообщалось о 44 потушенных за сутки лесных пожарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.05.2020 в России ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 5 640 гектаров", - говорится в сообщении.