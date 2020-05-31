В России за сутки потушили 45 лесных пожаров

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 45 лесных пожаров на площади более 5,6 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 44 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.05.2020 в России ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 5 640 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 31 мая в России действовали 26 лесных пожаров на площади 6 469 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Иркутской области (свыше 2,7 тысячи гектаров).
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