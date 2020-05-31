В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти крупных американских городов Лос-Анджелес, Филадельфия и Атланта ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
"Мы всегда будем защищать свободу слова и право населения Лос-Анджелеса жить без страха жестокости и вандализма. Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 (6.00 мск) до 5.00 (15.00 мск)", - сообщил Гарсетти в Twitter.
Как сообщает телеканал ABC, полиция в Лос-Анджелесе применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Сообщается также о пострадавших сотрудниках городской полиции.
"Мэр Филадельфии ввел обязательный общегородской комендантский час, действующий с 20.00 сегодня (3.00 мск) до 6.00 (13.00 мск)", - сообщается в заявлении городской полиции в Twitter, где также отмечается, что на улицу смогут выходить только люди, выполняющие важные рабочие обязанности.
"В результате недавних актов жестокости по всему городу мэр Кейша Боттомс подписала указ, вводящий комендантский час на всей территориальной юрисдикции Атланты", - сообщает администрация Атланты, добавляя, что ограничения будут действовать в городе с вечера субботы до восхода солнца 31 мая.
Ранее комендантский час был также введен во многих других городах, включая Миннеаполис, Денвер, Луисвилл, Портленд. Главы городов Цинциннати и Милуоки также объявили о введении комендантского часа из-за беспорядков.
Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса объявила незаконным собрание людей в центральном районе города в связи с гибелью Джорджа Флойда. Более 400 человек были задержаны в ходе акций протеста.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.