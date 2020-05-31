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2020-05-31T04:00
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В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час
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РИА Новости

В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

02:51 31.05.2020 (обновлено: 04:00 31.05.2020)
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДемонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти крупных американских городов Лос-Анджелес, Филадельфия и Атланта ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

"Мы всегда будем защищать свободу слова и право населения Лос-Анджелеса жить без страха жестокости и вандализма. Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 (6.00 мск) до 5.00 (15.00 мск)", - сообщил Гарсетти в Twitter.

Как сообщает телеканал ABC, полиция в Лос-Анджелесе применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Сообщается также о пострадавших сотрудниках городской полиции.
"Мэр Филадельфии ввел обязательный общегородской комендантский час, действующий с 20.00 сегодня (3.00 мск) до 6.00 (13.00 мск)", - сообщается в заявлении городской полиции в Twitter, где также отмечается, что на улицу смогут выходить только люди, выполняющие важные рабочие обязанности.
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"В результате недавних актов жестокости по всему городу мэр Кейша Боттомс подписала указ, вводящий комендантский час на всей территориальной юрисдикции Атланты", - сообщает администрация Атланты, добавляя, что ограничения будут действовать в городе с вечера субботы до восхода солнца 31 мая.
Ранее комендантский час был также введен во многих других городах, включая Миннеаполис, Денвер, Луисвилл, Портленд. Главы городов Цинциннати и Милуоки также объявили о введении комендантского часа из-за беспорядков.
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Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса объявила незаконным собрание людей в центральном районе города в связи с гибелью Джорджа Флойда. Более 400 человек были задержаны в ходе акций протеста.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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ФиладельфияАтлантаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендЛос-АнджелесМилуокиСШАВ мире
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