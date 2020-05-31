В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

"Мы всегда будем защищать свободу слова и право населения Лос-Анджелеса жить без страха жестокости и вандализма. Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 (6.00 мск) до 5.00 (15.00 мск)", - сообщил Гарсетти в Twitter .

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.