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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T02:41
https://ria.ru/20200531/1572235515.html
В Аргентине прошли протесты "за" и "против" карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569300584_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_3af481a046521f7fbfa59d519287a527.jpg
РИА Новости

В Аргентине прошли протесты "за" и "против" карантина

02:41 31.05.2020
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© Фото : Максим БонтеКоронавирус в Аргентине
Коронавирус в Аргентине
© Фото : Максим Бонте
Коронавирус в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая – РИА Новости. Серия протестов прошла в Аргентине "за" и "против" карантина из-за коронавируса, сообщает телеканал TN.
Они были созваны в соцсетях торговцами, политическими деятелями и медиками.
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Одна из акций прошла в центре Буэнос-Айрес, около обелиска – излюбленного места для протестов в городе. Люди были в масках, но могли нарушать социальную дистанцию. Они просили разрешить послабления во время карантина, который оказал серьезное негативное влияние на бизнес.
Подобная манифестация прошла и в Тигре – городе в получасе езды от столицы.
В настоящее время многие провинции Аргентины уже пошли на ослабление карантина. В ряде из них открыты бары, рестораны, гостиницы, тренажерные залы, разрешены занятия спортом на улицах и прогулки. Строгие ограничительные меры пока сохраняются только в Буэнос-Айресе и одноименной провинции.
Вместе с тем в городах Мар-дель-Плата, Тукуман и Мендоса протестовали медики, требуя улучшить условия работы. Они, напротив, просили граждан соблюдать условия карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мендоса (провинция)АргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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