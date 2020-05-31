В Аргентине прошли протесты "за" и "против" карантина

Они были созваны в соцсетях торговцами, политическими деятелями и медиками.

Подобная манифестация прошла и в Тигре – городе в получасе езды от столицы.

В настоящее время многие провинции Аргентины уже пошли на ослабление карантина. В ряде из них открыты бары, рестораны, гостиницы, тренажерные залы, разрешены занятия спортом на улицах и прогулки. Строгие ограничительные меры пока сохраняются только в Буэнос-Айресе и одноименной провинции.